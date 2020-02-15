Медиагруппа, действующая при Центральной избирательной комиссии (ЦИК), максимально обеспечила изучение видеороликов, распространенных в соцсетях.

Об этом на проводимом сегодня заседании сказал член ЦИК Габиль Оруджев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он подчеркнул, что все видеоролики были расследованы по каждому округу и каждому участку.

По его словам, уже закончилось рассмотрение более 220 видеороликов, которые охватывают 116 участков 30 округов.

Напомним, что 9 февраля в Азербайджане прошли парламентские выборы.