https://news.day.az/politics/1203393.html Медиагруппа ЦИК Азербайджана расследовала свыше 220 видеороликов в связи с выборами
Медиагруппа ЦИК Азербайджана расследовала свыше 220 видеороликов в связи с выборами
Медиагруппа, действующая при Центральной избирательной комиссии (ЦИК), максимально обеспечила изучение видеороликов, распространенных в соцсетях.
Об этом на проводимом сегодня заседании сказал член ЦИК Габиль Оруджев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он подчеркнул, что все видеоролики были расследованы по каждому округу и каждому участку.
По его словам, уже закончилось рассмотрение более 220 видеороликов, которые охватывают 116 участков 30 округов.
Напомним, что 9 февраля в Азербайджане прошли парламентские выборы.
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