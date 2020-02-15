https://news.day.az/politics/1203446.html Президент Ильхам Алиев: Армяне уничтожили наше культурное наследие на оккупированных территориях
Президент Ильхам Алиев: Армяне уничтожили наше культурное наследие на оккупированных территориях
Армяне подвергли этнической чистке всех азербайджанцев на оккупированных территориях. Они уничтожили наше культурное наследие на этих территориях. В Нагорном Карабахе нет никакого исторического наследия Армении.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на официальную страницу в Twitter помощника главы государства Хикмета Гаджиева, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках панельных обсуждений по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
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