Дебаты, состоявшиеся между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном в панельной дискуссии по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту на Мюнхенской конференции по безопасности, вызвали серьезный интерес в мире. Пашинян, который не смог парировать железную логику Президента Ильхама Алиева и пытался защитить свою позицию необоснованными и пустыми "аргументами", просто оконфузился, сказал Trend зампред Республиканской организации ветеранов, полковник Джалил Халилов, передает Day.Az.

Он охарактеризовал Мюнхенскую дискуссию как большую политическую победу Азербайджана: "На Мюнхенской дискуссии Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще раз разоблачил перед мировым медиа-сообществом и международной общественностью захватническую политику Армении. Глава государства акцентировал внимание мировой общественности, в том числе международных организаций, на важности и причинах оказания давления на агрессора. На основании реальных фактов Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что на фоне агрессии, которой подвергся Азербайджан, Армения является серьезным источником угрозы для всего региона и ее позиция идет вразрез с системой международной безопасности.

Попав в жалкое положение перед аргументами Президента Ильхама Алиева, Пашинян признал, что Армения оккупировала азербайджанские земли и не намерена их возвращать. Факт признания Пашиняном того, что Армения - агрессор, тоже должен расцениваться как политический успех Азербайджана. Это признание также показывает, что Армения не намеревается решать проблему мирным путем, и Азербайджан вынужден сменить вектор и акцентировать внимание на силовом методе разрешения карабахского конфликта. Освобождение оккупированных земель - право Азербайджана, закрепленное в международном праве. Азербайджан имеет на это юридическое и моральное обоснование. Следовательно, в данном контексте Мюнхенские дебаты должны расцениваться как блестящая политическая победа Президента Ильхама Алиева".

Отметим, что 15 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялись панельные обсуждения по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.