Министерство иностранных дел Ирана поздравило Азербайджан с успешным проведением внеочередных выборов в Милли Меджлис (парламент) страны, которые прошли накануне, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на сайт иранского внешнеполитического ведомства.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави поздравил в понедельник азербайджанских властей с успешным проведением парламентских выборов, следует из сообщения иранского МИД.

Мусави также выразил надежду на дальнейшее углубление ирано-азербайджанского сотрудничества.

Девятого февраля в Азербайджане состоялись парламентские выборы. За 125 мандатов боролись 1314 кандидатов, это почти вдвое больше, чем на прошлых парламентских выборах в 2015 году. В выборах принимали участие 246 представителей 19 политических партий, 11 - инициативных групп и 1057 самовыдвиженцев. Явка избирателей достигла 47,81%, в голосовании участвовали в общей сложности 2 миллиона 547 тысяч 982 человека.

Кроме того, за ходом выборов следили более 77 тысяч местных и 883 зарубежных наблюдателя.