Они нарекли себя "политической эмиграцией". Уверены, что ненависть с себя легко можно обратить на сограждан и это исцелит их исковерканные алчностью, меркантильностью души. Они просто не понимают и уверены, что ведут неустанную борьбу против врага. А враг у них - мы, государство, власть и народ. Ведут пассивную, а иногда и активную "войну", точнее, жалкую пародию на "казаки-разбойники". Их оружие - то, что они умеют, и они верят, что если это востребовано, то тем эффективнее они наносят вред. Их арсенал - это зашоренное видение самих себя в кривых зеркалах действительности.

Они как "пруссаки", снующиеся на кухне: шебуршат только в темноте, перебирая кривыми лапами в поисках очередной крохи. Но стоит зажечь свет, разбегаются кто куда, в разные щели. Кто за плинтус, кто за ножку шкафа, а самые нерасторопные и неумелые стоят, ошалело смотрят на свет и, прищурившись, теребят теми самыми лапками.

Они - герои забугорной оппозиции, бойцы видимых развалившихся редутов и стоики окосевших окопов.

Они - наша "политическая эмиграция". Крикливая, бессовестная, лживая, надменная, трусливая и алчная.

Помните фразу "Не бьется, не ломается, а только кувыркается! Купите красного комиссара!" генерала Григория Чарноты из "Бега" гениального Булгакова?

Наша дальнерошенная а-ля "политическая эмиграция" на днях решила выстрелить в вечность очередным событием.

Предводители тараканьих бегов "политэмиграции" с титулами тяжелее их самих - директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов и бывший посол Азербайджана в Евросоюзе Ариф Мамедов провели мероприятие в Парламентской ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ).

Е.Гусейнов и А.Мамедов решили обсудить внеочередные парламентские выборы в Азербайджане. Обратились в соответствующие комитеты ПА ОБСЕ, заявили, что мол, расскажут всю правду о событиях 9 февраля, приоткроют глаза европейским депутатам, поднимут завесу тайны над многими вопросами и т.д.

В течение чуть ли двух недель они ходили по кабинетам, упрашивали евродепутатов, просили, чуть ли не молили об их участии, звонили, вели переговоры, выражали готовность на любые требования и условия.

Лишь бы выделенная комната была полна евродепутатами. Лишь бы не опозориться перед камерами, когда придав лицам горестную мимику, будут рассказывать о лишенцах радикальной оппозиции в Азербайджане. О том, через какие тернии и невзгоды, препоны и заслоны приходится проходить страстотерпцам-кандидатам. Естественно, и о том, что все в Азербайджане плохо, пора всем оттуда или валить, или устроить маленькую победоносную революцию в духе повстанцев Фармозы.

Бывший посол, чурающийся "черновой работы", как всегда, осуществлял мудрое руководство, присвоив себе лавры кормчего и стратега, а директор ИСБР сновал по коридорам, пытаясь догнать взятого на абордаж евродепутата, а нагнав искомое, он стоял перед ним и говорил о тяжелой доле неких горемычных кандидатов в депутаты, коих - уверял Гусейнов, понизив голос до полной секретности - нещадно, ну просто, изуверски преследует и давит власть предержащие.

Увы, евродепутаты хоть и кивали, но пытались поскорее уйти от словоохотливого Гусейнова.

Но он не унимался, не падал духом и выцепив в толпе очередную жертву, наметив следующего кандидата на "обсуждалку" как рыбацкий баркас шел к нему и настигнув имярека, приглашал его на "весьма интересный, но что характерно, очень нужный для страдающего под игом ненавистного режима Азербайджану брифинг, конференцию и панель вместе взятых".

Очередной евродепутат, собрав глаза в кучу, удивленно смотрел на Э.Гусейнова, яростно говорящего про нарушения, Конституцию, права человека и свободы гражданина и тихо удивлялся. Про себя, не вслух - ибо, они, евродепутаты, обитающие в здании ПА ОБСЕ, склонны к тихой жизни в коридорах здания.

Директор ИСБР, как приснопамятный прораб из советских анекдотов, пытался выбить у сомневающихся согласие на участие.

Взятая за грудку "жертва" выражала согласие, но исключительно для собственного успокоения - иначе отделаться от назойливого зазывалы было невозможно.

Ариф Мамедов же выступал в роли конферансье - он развил бурную деятельность, в красках расписывал будущий брифинг-заседание-конференцию, утверждал неминуемое поражение власти - как же, ведь там будут оглашены душераздирающие факты - и призывал своих "друзей" в социальных сетях принять активное участие в деле рекламирования мероприятия.

И вот, настал долгожданный день.

Эмин Гусейнов и Ариф Мамедов важно прошествовали в комнату, отведенную для "мероприятия". На стене висел большой монитор, в котором через некоторое время промелькнуть лики обиженных, притесненных и недовольных.

Круглый стол, кресла, микрофоны.

Комната была почти пуста - в ней было всего семь человек. Четверо за главным столом, всего лишь трое посетителей.

И ни одного депутата ПА ОБСЕ. Евродепутаты проигнорировали призывы Э.Гусейнова и А.Мамедова, не пожелали принять участие в театре абсурда, где в роли провинциальных актеров выступали лузеры от политики.

Это был полный провал - пустая комната, бубнящие Гусейнов и Мамедов и всего лишь трое случайных слушателей, привлеченных открытыми дверьми.

Причина была проста до обыденности.

Для европейских политиков Эмин Гусейнов и Ариф Мамедов, в сущности, - люди Х, малозначимые величины в политическом и социальном плане. Все эти собрания, обсуждения, демагогия, критиканство и т.д. не имеют абсолютно никакого политического значения.

Такие "собирунчики" не могут являться политическими мерами и они не значимы. Это фиглярство, когда несколько капуцинов пытаются заинтересовать умудренных европейских политиков. И акции Э.Гусейнова-А.Мамедова лишены политического значения. Что они могли сказать, якобы рассказывая о "невыносимых условиях выборов и тотальных нарушениях во время голосования"?

Ничего, они не могли и не смогут повлиять на общественное мнение Европы и привлечь внимание, потому что для влияния на общественное или политическое мнение в Европе надо быть влиятельным лицом в самой Европе.

Несколько человек что-то делают в странах Евросоюза, исходят ненавистью к Азербайджану в социальных сетях, мельтешат в YouTube, проводят какие-то собрания, унылые пресс-конференции, говорят, ругаются.

Bсе это ни в Европе, ни в Азербайджане не может иметь какого-то политического влияния

... То, что происходило в здании ПА ОБСЕ, вызывает к жизни определенные шахматные аналогии. В шахматной партии частенько бывает так, что одна из сторон проигрывает стратегическое сражение и понимает, что при естественной и "логичной" игре партия неизбежно придет к логичному концу, даже если это потребует еще нескольких десятков ходов. Главное - понимание общей тенденции. Поэтому типичным приемом является попытка замутить воду путем не обязательно корректных, но неожиданных действий, которые направлены на то, чтобы противник отошел от проведения своей стратегии и перешел к отражению явных и мнимых угроз, где повышается вероятность ошибочных действий. По сути, это паническая попытка переломить тактическими средствами неблагоприятную стратегическую ситуацию.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az