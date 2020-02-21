При помощи закупленных у Италии самолетов M 346 в Азербайджане смогут готовить пилотов истребителей пятого поколения.

Об этом в пятницу сказал Trend полковник запаса, военный эксперт Шаир Рамалданов, передает Day.Az.

По его словам, эти самолеты идеально подходят для современных тренировок.

"На своих последних совещаниях Президент Ильхам Алиев говорил, что азербайджанская армия и в дальнейшем будет обеспечиваться новейшими вооружениями и техникой. Мы становимся очевидцами этого. В ходе визита в Беларусь Президент Ильхам Алиев подписал меморандум в связи с системами ПВО. Очередной такой документ подписан в рамках государственного визита в Италию в связи с самолетами M-346", - сказал Рамалданов.

Эксперт отметил, что эти самолеты отвечают самым современным требованиям.

"Самолет M-346 эксплуатируется с 2012-2013 годов. Данный тип самолетов закуплен для подготовки пилотов и оборудован современной техникой, отвечающей мировым стандартам. Подготовленные при помощи этих самолетов пилоты смогут летать на реактивных самолетах вплоть до пятого поколения. Для этого самолеты М-346 разработаны в соответствии с параметрами современных истребителей и штурмовиков. Подготовка азербайджанских пилотов именно на этих самолетах имеет чрезвычайно важное значение", - сказал Шаир Рамалданов.

Отметим, что М-346 эксплуатируются ВВС Италии, Израиля, Сингапура, Польши в качестве учебно-боевого самолета.

Напомним, что в рамках государственного визита Президента Ильхама Алиева в Италию была подписана "Декларация по соглашению между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Leonardo S.p.A в связи с приобретением системы интеграции для самолетов М-346".

Документ подписали министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов и исполнительный директор Leonardo S.p.A Алессандро Профумо.