В Нахчыване будет созвана сессия Верховного меджлиса
В Нахчыване будет созвана сессия Верховного меджлиса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее постановление подписал в субботу председатель Верховного меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов.
Согласно документу, 24 февраля 2020 года в Нахчыване состоится первая сессия Верховного меджлиса Нахчыванской АР шестого созыва.
В повестку дня войдут вопросы избрания председателя Верховного меджлиса, его заместителей, председателей, их заместителей и членов комитетов Верховного меджлиса Нахчыванской АР, а также утверждение исполнения государственного бюджета Нахчыванской АР на 2019 год.
На заседание сессии также приглашены представители соответствующих организаций и государственных органов печати.
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