Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц, отличившихся в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, за заслуги в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог в Азербайджане награждаются нижеследующие лица:

орденом "Эмек" 3-й степени

Салимов Мазахир Ягуб оглу

медалью "Терегги"

Абышов Мардан Машди оглу

Бабаев Рафиг Рза оглу

Абилов Исмайыл Фази оглу

Алиев Гурбан Али оглу

Иманов Идаят Адалят оглу

Исмаилов Заур Азиз оглу

Гадиров Намеддин Джалаладдин оглу

Гахраманов Магомед Ханали оглу

Гулиев Физули Тофиг оглу

Гурбанов Эмин Тельман оглу

Мехтиев Муслюм Аббас оглу

Мамедов Эльчин Айдын оглу

Мирзоев Аташ Шахлар оглу

Мурадов Мурад Мобил оглу

Сулейманов Ильхам Шахбаз оглу

Заманов Вахид Байрамали оглу.