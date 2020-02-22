22 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Передаю Вам и всему народу Эстонии самые искренние поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости. В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Эстонии - благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.