https://news.day.az/politics/1205445.html Президент Ильхам Алиев поздравил главу Эстонии
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Эстонии
22 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Передаю Вам и всему народу Эстонии самые искренние поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости. В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Эстонии - благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.
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