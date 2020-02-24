Участковые избирательные комиссии, приведшие бюллетени в негодность, должны быть наказаны. В их отношении должны быть приняты самые суровые меры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он сообщил, что видеозаписи, распространенные в социальных сетях, тщательно расследуются. Если фиксируются нарушения, то в связи с этим принимаются соответствующие меры.