27 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

На встрече баронесса Эмма Николсон вручила Президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок, отправленный сборной Уэльса, которая примет участие в предстоящих в Баку в этом году матчах чемпионата Европы по футболу.

Новость обновляется