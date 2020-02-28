Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения оросительной водой посевных площадей и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде в Агдамском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, в целях проектирования и бурения 20 субартезианских скважин для улучшения обеспечения посевных площадей и приусадебных земельных участков, используемых для посева, оросительной водой, удовлетворения потребностей новых орошаемых земель в поливной, а также населения в питьевой воде в 18 населенных пунктах Агдамского района численностью населения 24 740 человек, из средств, предназначенных для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в регионах Азербайджана в "Распределении расходов, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" будет выделено 1,4 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.