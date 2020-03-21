https://news.day.az/politics/1214753.html Оперативный штаб обсудил ситуацию по борьбе с коронавирусом
Оперативный штаб обсудил ситуацию по борьбе с коронавирусом
В субботу в Кабинете министров состоялось очередное заседание Оперативного штаба, сообщает в Day.Az.
В ходе заседания была проанализирована ситуация по препятствованию распространения коронавирусной инфекции, предстоящая работа в сфере здравоохранения, первые результаты действующих ограничений и другие вопросы
Были даны соответствующие указания.
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