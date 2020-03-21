Оперативный штаб обсудил ситуацию по борьбе с коронавирусом

В субботу в Кабинете министров состоялось очередное заседание Оперативного штаба, сообщает в Day.Az.

В ходе заседания была проанализирована ситуация по препятствованию распространения коронавирусной инфекции, предстоящая работа в сфере здравоохранения, первые результаты действующих ограничений и другие вопросы

Были даны соответствующие указания.