Арзу Нагиев: Каждое учреждение и все граждане должны брать пример с гуманного поступка Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой

Пожертвование своей годовой заработной платы в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом является гуманным поступком со стороны Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, и подтверждает единство руководства страны с народом Азербайджана.

Об этом в интервью Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Арзу Нагиев.

По мнению депутата, каждое учреждение, будь то государственное или частное, а также граждане страны должны брать пример и сделать для себя выводы из поступка, совершенного Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой.

"Ситуация с COVID-19 - это не только государственный вопрос, но и угроза нашей национальной безопасности. Поэтому выделение финансовых средств для предотвращения распространения коронавируса является приоритетом", - подчеркнул Нагиев.

Как заметил наш собеседник, проблема коронавируса касается не только тех или иных учреждений, но и лиц, занимающихся бизнесом, а также каждого гражданина Азербайджана.

"В этом направлении уже предпринимаются соответствующие меры. В частности, перечисление средств в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом со стороны МИД, Службы госбезопасности, минобороны и др. учреждений являются тому наглядным примером. Считаю, что каждому учреждению, по мере своих финансовых возможностей, необходимо поступать подобным образом", - заявил депутат.

Нагиев также добавил, что население Азербайджана оказывает всестороннюю поддержку как благородному поступку Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, так и перечислениям денежных средств со стороны различных учреждений и организаций.

Комментируя постановление об утверждении состава рабочих групп для снижения негативного воздействия пандемии коронавируса COVID-19 и вызванных ею волнений на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъекты предпринимательства, депутат полагает, что данные меры скажутся положительно на положении бизнесменов и предпринимателей, которые могут понести определенные убытки в связи с коронавирусом.

"В то же время, рабочие группы будут устранять факторы негативного влияния на деятельность как государственных, так и частных учреждений. Это очень важное и своевременное решение, и рабочие группы должны продолжить свою работу", - заключил Арзу Нагиев.