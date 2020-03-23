Парламент Азербайджана перечислит средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Руководство Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, комитеты, коллективы Аппарата и Управления делами парламента приняли решение о перечислении определенной части месячной заработной платы в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Милли Меджлис, передает Day.Az.

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