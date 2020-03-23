https://news.day.az/politics/1215268.html Парламент Азербайджана перечислит средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Парламент Азербайджана перечислит средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Руководство Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, комитеты, коллективы Аппарата и Управления делами парламента приняли решение о перечислении определенной части месячной заработной платы в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.
Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Милли Меджлис, передает Day.Az.
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