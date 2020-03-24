Президент Ильхам Алиев: Благодаря принятию превентивных мер, мы на сегодняшний день держим ситуацию с коронавирусом под контролем

Благодаря принятию превентивных мер, мы на сегодняшний день держим ситуацию с коронавирусом под контролем.

Об этом, как передает Day.Az, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после после ознакомления с Говсанским жилым комплексом.

"Благодаря принятию превентивных мер, мы на сегодняшний день держим ситуацию под контролем. Хотя происходящие в мире процессы известны каждому из нас, даже в крупных городах развитых стран пандемия привела к крайне трагическим последствиям. В некоторых странах ежедневно умирают сотни людей - 500, 600 человек. То есть, это говорит о том, что даже самые развитые страны не могут считать себя полностью застрахованными от этой ситуации. Поэтому считаю, что принятые нами очень конкретные решения и дорожная карта позволяют сегодня держать ситуацию под контролем. Мы с самого начала стали уделять этому вопросу очень серьезное внимание. Даже когда болезнь распространялась далеко от нас, мы уже приступили к подготовительной работе. Как вам известно, сразу же был создан Оперативный штаб при Кабинете Министров", - сказал глава государства.

По его словам, этот штаб функционирует круглосуточно.

"И по моему указанию граждане регулярно информируются о всех принятых мерах. В то же время о мы находимся в прямом контакте со Всемирной организацией здравоохранения. Представители этой организации посетили по нашему приглашению Азербайджан и ознакомились с ситуацией. Они высоко оценили работу, проделанную правительством Азербайджана. Конечно, их рекомендации важны для нас. Большинство принятых нами решений основано на их рекомендациях, опыте и отрицательном опыте стран, где сегодня пандемия получила широкое распространение. То есть, мы не должны повторять и не повторяем этих ошибок. Все наши сухопутные границы немедленно были закрыты, в то же время были приняты практические шаги для эвакуации оставшихся за рубежом граждан Азербайджана. На сегодняшний день на родину возвращены десять тысяч граждан Азербайджана. Количество авиарейсов резко сократилось, можно сказать, что сегодня выполняется очень мало авиарейсов. Это является частью упредительных мер", - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что приобретены новые лаборатории.

"Наверное, каждому известно, что приобретение медицинских принадлежностей и оборудования также стало проблемой, потому что все страны хотят приобрести их, а производителей не так много. Поэтому мы, своевременно приобретя данные лаборатории и доставив тесты, добились больших возможностей. Более десяти больниц были выделены как для карантинного режима, так и лечения людей, заразившихся этой болезнью. Эти больницы расположены как в Баку, так и различных регионах нашей страны. Уже давно закрыты школы, детские сады, вузы. Ограничен график работы объектов общественного питания. Для того, чтобы рассказать обо всех этих мерах, потребуется очень много времени, в любом случае сообщения об этом передаются регулярно", - сказал Президент Ильхам Алиев.