https://news.day.az/politics/1215596.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Говсанского жилого комплекса
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Говсанского жилого комплекса
24 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии второго проекта Государственного агентства жилищного строительства - Говсанского жилого комплекса.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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