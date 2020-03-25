Президент Ильхам Алиев поздравил главу Бангладеш

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Народной Республики Бангладеш Мд. Абдулу Хамиду.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Народной Республики Бангладеш - Днем независимости.

Верю, что отношения между нашими странами будут развиваться как в двустороннем порядке, так и в рамках международных организаций, в частности Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному бангладешскому народу - спокойствия и благосостояния", - говорится в поздравлении главы государства.