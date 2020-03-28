У лжи и беспринципности

Али Керимли, Севиндж Османгызы, Джамиль Гасанлы мечутся, вспоминают прошлое, вздыхают, надеются, призывают своих малочисленных и кучкующихся в соцсетях сторонников к всегдашней завялой борьбе, питаются иллюзорными надеждами, не знают, как быть, пытаются отделаться от рабьего языка, не находят слов, натыкаются на предостережения, неискренно стремятся быть якобы еще более радикальными, хотят к чему-то призвать, но не знают - к чему, говорят много едких слов, но наскоро, ибо совершенно не уверены в своем завтрашнем дне, скрывают за мерзостным поведением чувство неуверенности и горечь неоднократных поражений.

Все они растеряны, и каждый из этой пакостной компании хочет заставить остальных думать, что растеряны все, кроме него одного.

У бывшей радикальной, ныне деменцирующей и агрессивной психотропной оппозиции ныне патовое положение. Может быть, именно поэтому они страшно хотят остановить страшные для них смерть и разрушение остатков радикализованного лагеря, клещами вытащить - да хоть в социальные сети - не верящих им ни на грош граждан, коих они пока между строк, скрытно обзывают "политическим быдлом, ленивыми общественными группами" и, что есть мочи, гонять вперед формирование нового политического ландшафта.

И вот, они опять раздухарились, на пыльных тропах социальных баталий слышится надтреснутый голос Али Керимли - он интонацией выброшенного из помостов старого анархо-синдикалиста кричит о "подавлении свобод, ущемлении прав" Тофига Ягублу.

С.Османгызы, штатная и унылая пропагандистка своего пока временного - за неимением, видно, лучшего - руководителя А.Керимли вторит своему "лидеру" и призывает всех на виртуальный митинг - как в поддержку горемычного Т.Ягублу, так и естественно, против власти.

После убытия за океан, отрастивший усы и ставший похожим на мумбайского ростовщика зиц-председатель "Нацсовета" Джамиль Гасанлы рвет флаги несуществующей вириальный оппозиции и мечет ненависть.

Опрокинутая, обманутая, оттеснутая троица снова пытается взбираться на свои мулы борьбы, крича, размахивая, кривляясь и уподобляясь.

Этот паноптикум снова бурлит, кипит и там, как всегда, раздаются отчаянные крики "Долой!", "Свободу!" и "Пойдем!"

Кого долой, какую свободу и куда идти - непонятно. Но не суть важна для умудренных предводителей стай - они яростно брызжут пеной, грызутся и пытаются пугать, сами при этом весьма напуганно кружат на месте.

Чтобы покончить с этой безобразной картиной трусости, холопства, лжи, мелкого коварства и цинизма, достаточно будет, в виде последнего удара кисти, напомнить подробности ареста злополучного Тофига Ягублу, этого простоватого, провинциального, косноязычного человека и очень посредственного оппозиционного политика.

Так вот, несколько дней назад в одном из спальных районов Баку произошел инцидент с участием известного в узких оппозиционных кругах Тофига Ягублу. Ягублу за рулем своей "Тойоты Короллы" устроил маленькую аварию. Он ударился своей машиной в подряхлевшую, старую "семерку" Эльхана Джабраилова.

Виновников происшествия был один из лидеров "Мусават", но ненавидимый простыми мусаватистами за коллаборационизм и "преданность" Али Керимли горе-политик, Т.Ягублу.

Да, может быть, все произошло из-за неосторожности.

Но по словам Джабраилова, Ягублу стал поносить его, нещадно бранить, а потом вышел из машины и пытался избить пострадавшего.

"У него в руках была отвертка и он трижды нанес мне раны той отверткой. Потом толкнул жену и пошел на меня. Я выше ростом, больше - он все порывался избить меня", - говорит П.Джабраилов.

Потасовка приобрела столь нервно-эмоциональный характер, что по информации МВД, Т.Ягублу погнался за гаечным ключом. И принялся избивать супружескую чету предназначенным для своего японского автомобиля резьбовым соединением для закручивания болтов. Суд посчитал выдвинутое в отношении Ягублу обвинение обоснованным и отправил оппозиционера за решетку.

Виноват Ягублу или невиновен, разберутся следствие и суд. Но никоим образом следствие перековавшего себя в блогера Али Керимли, его кучки сетевых троллей, а также сторонников маргинализации и люмпенизации местного оппозиционного бомонда.

Тем более, не суд унылого Джамиля Гасанлы, возомнившего себя неким премудрым старцем на вершине горы, вершителем судеб и раздавателем наимудрейших советов.

Просто, наблюдайте за ними, прочтите, что они написали, говорили и заявляли за последние дни.

Все они призывают граждан страны к тотальным и широкомасштабным акциям протеста, неповиновения, уверяют своих сторонников, что, оказывается, "власть лжет, от коронавируса гибнут сотни людей", они сравнивают экономики США и Азербайджана, призывают немедленно выпустить на свободу Тофига Ягублу.

А отчаянные, даже истеричные приглашения С.Османгызы на виртуальный митинг в Фейсбуке трудно даже оценить - такого маразма местечковые оппозиционные пикейные жилеты еще не видели.

Со словом "народ" они ополчились против народа и государства!

И это вовсе не оплошность, не случайная ошибка, не недоразумение. Тут тактика, тут план, тут вся душа нашей выкинутой историей на мусорную свалку радикальной оппозиции.

Ложь и истерия вместо нормальной политической борьбы. Хаос во что бы то ни стало. Сорганизоваться не на деле борьбы с пандемией коронавируса, а на деле услужения своим хозяевам. Не решить проблему, а создать проблемы. Тактика, которой столько же лет, сколько политическому небытию Али Керимли, и который не сделался ни умнее, ни достойнее с годами!

Мы не забудем, что в трудную минуту санкюлоты сделали лишь одно: скабрезную и неудачную попытку заполучить для себя доверие народа, граждан путем "деятельности" на чужие, невесть как полученные деньги.

... Хорошие дела делаются тихо. Давайте все будем делать хорошие дела, станем рядом друг с другом, только это нужно делать тихо, с соблюдением правил. В такое время у нас уже не может быть никаких политических оснований. Сегодня мы все должныбыть едины, и оппозиция, и позиция. Коронавирусная инфекция не разбирает, кто позиция, а кто - оппозиция, кто к кому симпатизирует, кто где хочет проводить митинг, всех касается в равной степени.

Это родина наша, общая.

И все мы - ее граждане...

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az