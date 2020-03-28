Ибрагим Мамедов о нарушителях карантина: "Теперь будут применяться штрафы и более строгие наказания"

Нарушители карантинных мер будут оштрафованы и сурово наказаны.

Как передает Day.Az, об этом REAL TV заявил пресс-секретарь Кабинета министров Азербайджана Ибрагим Мамедов.

Он отметил, что сами граждане вынуждают принять более жесткие меры: "К сожалению, в регионах не наблюдается солидарности в борьбе с коронавирусом. Люди выходят из дома, потому что не испытывают достаточного давления. Мировой опыт показал, что люди старше 65 лет более подвержены этой болезни. Поэтому государство предприняло такой шаг, чтобы защитить этих людей. Несмотря на запрет, это не соблюдается".

Пресс-секретарь Кабмина подчеркнул, что люди не понимают своих личных обязанностей, а их семьи не оказывают на них достаточного давления:

"Нарушителей очень много - к административной ответственности привлечено уже 745 человек. Согласно нашему менталитету, взрослых уважают и не разговаривают с ними строго. Даже полиция не может этого сделать. Однако, исходя из нынешней ситуации, будет сделано предупреждение, составлен протокол, а затем будет наложен штраф. В настоящее время уровень заражения увеличивается".

Ибрагим Мамедов сказал, что число людей в стране старше 65 лет составляет более 17 000 человек. Им будут помогать 1600 социальных работников, которые за свой счет будут доставлять еду домой. Ожидается, что в будущем заработная плата этих социальных работников повысится.