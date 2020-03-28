Сардар Джалалоглу: Поведение Тофига Ягублу нельзя оправдывать

"Все равны перед законом и оппозиция должна уважать законодательство и Конституцию Азербайджана, дабы иметь право в будущем выражать объективную позицию по тем или иным ситуациям, происходящим в стране".

Об этом сообщил Trend председатель Демократической партии Азербайджана (ADP) Сардар Джалалоглу, комментируя арест Тофига Ягублу, передает Day.Az.

По его словам, поведение Тофига Ягублу не может быть ни в коем случае оправдано.

"Он продемонстрировал совершенно неправильное поведение. При попадании в подобную ситуацию я всегда искал в себе ошибки, пытался извиниться, взять ответственность на себя. Мы, как представители оппозиции, должны обращать в первую очередь внимание на свое поведение, выказывать уважение к нашему народу в повседневной жизни. Я не оправдываю действия Тофига Ягублу ни в коем случае", - заявил он.

Джалалоглу отметил, что в настоящее время власти ведут работу по созданию новой политической системы с участием оппозиции.

"Я думаю, что для выведения политических взаимоотношений на новый уровень власти могут предпринять необходимые меры и в этом направлении. И оппозиция, и правящая партия должны безоговорочно уважать законы и Конституцию Азербайджана", - сказал Джалалоглу.

Напомним, что 22 марта около 15:00 в Низаминском районе Баку произошло ДТП с участием автомобилей марки "Toyota Corolla", управляемого Тофигом Рашид оглу Ягублу, и "VAZ-2107", управляемым Джабраиловым Эльханом Саттар оглу.

Несмотря на то, что ДТП произошло по вине Ягублу, он начал спорить и бить кулаками и отверткой Эльхана Джабраилова и его супругу, которая тоже находилась в машине, нанеся им телесные повреждения различной степени тяжести. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По факту в Низаминском РУП было возбуждено уголовное дело по ст. 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества) УК Азербайджана. Ягублу был задержан в качестве подозреваемого лица. Водитель "VAZ-2107" Джабраилов и его супруга были опрошены в качестве пострадавших лиц.

Следственные мероприятия по факту продолжаются.