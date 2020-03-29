Еще 52 новых случая заражения коронавирусом в Армении

В Армении по положению на 11:00 29 марта зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Напомним, что согласно данным за субботу было зафиксировано 372 случая заражения коронавирусом. В целом, по состоянию на 29 марта подтверждено 424 случая заражения коронавирусом.