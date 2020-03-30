Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Протокола о внесении изменений в Соглашение «О правилах установления страны происхождения товаров в СНГ»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Протокола о внесении изменений в Соглашение "О правилах установления страны происхождения товаров в СНГ" от 20 ноября 2009 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, утверждается Протокол, подписанный правительством Азербайджана в городе Ашгабад 31 мая 2019 года о внесении изменений в вышеуказанное Соглашение.

После вступления в силу Протокола Кабмину поручено принять меры для осуществления его положений.

МИД Азербайджана поручено уведомить Исполнительный комитет СНГ о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Протокола в силу.