Эльман Мамедов: Все должны понять, насколько опасен этот вирус

Азербайджанский народ должен серьезно соблюдать запреты, введенные в связи с коронавирусом. Вирус - не простое заболевание, он смертельно опасен, и это должны понять все.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, азербайджанское государство использует все возможности для предотвращения распространения вируса: "Все предпринятые шаги, принятые решения направлены на одну цель - защитить людей, обеспечить безопасность населения, а также избавиться от этого бедствия. Каждый гражданин должен ответственно следовать этим решениям. Сколько бы ни было введено запретов, они предназначены для защиты здоровья граждан. Мы сами должны защищать свое здоровье. Те, кто игнорируют эти запреты, не хотят жить в этом мире. Этот вирус не является обычным заболеванием, он очень смертельно опасен. Это должен осознать каждый".

Эльман Мамедов отметил, что коронавирус охватывает весь мир: "Речь идет о смертности. Мы должны смотреть на мировую ситуацию и делать из этого выводы. Такие сверхдержавы, как США, Китай, Индия, Испания, Италия, Европа, так называемые "старые континенты мира" склонились перед этим вирусом. Эти страны до сих пор бессильны перед коронавирусом. К счастью, в Азербайджане нет такой плачевной ситуации, как в этих государствах, но это не значит, что мы должны на этом успокоиться. Граждане пожилого возраста не должны выходить из дома, мы должны защищать себя, соблюдать чистоту и другие гигиенические нормы. Вирус нужно воспринимать серьезно, так как в Азербайджане пока не удалось полностью предотвратить его распространение. Мы все должны мобилизоваться, чтобы вирус не распространялся в стране. Если мы не будем соблюдать правила, вспышка эпидемии может быть и у нас. Поэтому каждый должен защитить себя и своих близких, чтобы избавиться от этого вируса".