Социальное благополучие и здоровье людей были и остаются главной целью Азербайджанского государства

С целью минимизации воздействия ситуации с коронавирусом на предпринимательскую деятельность и социальное положение населения четырьмя рабочими группами, созданными по распоряжению главы государства, подготовлены 9 конкретных программ. Проделана очень большая работа, результаты которой население очень скоро почувствует на себе.

Об этом сказал Day.Az известный экономист, депутат Милли Меджлиса (парламента) Вугар Байрамов.

По его словам, рабочими группами проведена оценка влияния пандемии коронавируса на экономику страны, даны оценки воздействия сложившейся ситуации по 4 основным секторам и 20 сферам деятельности. Для смягчения и минимизации этих воздействий предусмотрены конкретные программы.

"Цель политики, проводимой сегодня государством, - принять все меры для минимизации ущерба для граждан и предпринимателей. В целом объем выделенных государством на антикризисную программу средств составит 2,5 миллиарда манатов - 3 процента ВВП. Это самый высокий показатель по СНГ и региону. Внедрен секторальный подход. Этот подход предусматривает полную компенсацию в отдельных сферах деятельности, компенсацию 70 процентов потерь в тех сферах, что не полностью пострадали от сложившейся ситуации. Компенсации и непосредственная помощь предусмотрены и для микро-бизнеса. Из 1 миллиона 555 тысяч занятого населения 915 000 человек работают в государственном и нефтяном секторе. Несмотря на то, что работники этих секторов в настоящее время пребывают в вынужденных отпусках, им начисляются зарплаты. 640 000 наемных работников заняты в ненефтяном и негосударственном секторах. В этих секторах тоже будет применен механизм непосредственной поддержки. Уже известно, что будут выплачены зарплаты 304,6 тыс. наемным работникам в сферах, пострадавших от пандемии. Это делается с целью сохранения ими рабочих мест. Согласно программе, 106,4 тысячи из них работают в сфере торговли, 87 тысяч - обслуживания, 78,8 тысячи - в промышленности, 7,8 тысячи человек - транспортной, 24,6 тысячи - в других секторах. Всего программа, напомню, охватывает 20 сфер деятельности", - сказал депутат ММ.

Государство, отметил он, компенсирует потери предпринимателей от ситуации с коронавирусом. Согласно программе, 248,5 тыс.индивидуальных предпринимателей получат поддержку государства. Кроме того, предполагается поддержка 43,9 тысячи субъектов микро-бизнеса.

Байрамов отметил, что одна из программ, разработанных рабочими группами, предусматривает компенсацию по кредитам и кредитным обязательствам. На эти цели будет выделен 1 миллиард манатов. Предусмотрено субсидирование процентов по кредитам. Как известно, Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд предусматривает такую возможность. Помощь будет оказана и со стороны Фонда поддержки предпринимательству.

В целом, основная цель проводимой сегодня политики заключается в усилении социальной защиты населения, занятого в частном секторе, минимизации потерь предпринимателей.

"Разумеется, предусмотрен также механизм поддержки неработающей части населения. Все это говорит о том, что главная задача, которую ставит руководство страны в данной ситуации, заключается в максимальном снижении влияния необходимых мер по борьбе с коронавирусом на социальное положение населения страны. В этот сложный для экономики всего мира и Азербайджана момент государство находится рядом с гражданами. Социальное благополучие и здоровье азербайджанского народа были и остаются главной целью, и государство сделает все для ее достижения", - подчеркнул Вугар Байрамов.

Напомним, что распоряжением Президента Ильхама Алиева от 19 марта с целью снижения негативного воздействия пандемии коронавируса COVID-19 и вызванных ею волнений на мировых энергетических и акционерных рынках на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъекты предпринимательства, созданы 4 рабочие группы. Рабочие группы действуют под руководством министров экономики, финансов, труда и социальной защиты населения, а также председателя Центробанка.

Лейла Таривердиева