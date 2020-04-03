Эльшад Мамедов: Активная поддержка государства поможет бизнесу быстрее оправиться от влияния глобального кризиса

Сложившаяся ныне в мире в связи с пандемией коронавируса ситуация оказывает сильное стрессовое давление на все мировые экономики. И потому Президент Ильхам Алиев принял решение о реализации антикризисной программы, отметив, что мероприятия должны носить неотложный характер.

Об этом сказал Day.Az экономист, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов.

Профессор UNEC отметил, что уже разработаны соответствующие стратегические направления, по которым необходимо осуществлять комплекс неотложных мер. Эти направления связаны с социальным блоком, подразумевающим поддержку самых уязвимых слоев как населения, так и бизнеса.

"Это мероприятия, связанные с налоговым стимулированием. Мы видим, что из-за падения деловой активности у налогоплательщиков возникли проблемы с выплатой налогов. В данном случае, как для населения в социальном аспекте, так и для поддержки бизнес-среды, необходимы налоговые стимулы, введение налоговых каникул. Часть предпринимаемых усилий в рамках антикризисной программы государства будет направлена на реализацию мероприятий в этом направлении", - сказал экономист.

По словам Мамедова, меры, обсуждающиеся относительно банковского сектора, очень важны, так как в этой сфере в течение последних лет формировались достаточно сложные проблемы. Сейчас рассматриваются вопросы, связанные с ослаблением кредитного давления на экономику и поддержкой со стороны государства определенной части кредитного бремени. Эти мероприятия планируется осуществлять через Фонд развития предпринимательства, функционирующий в составе министерства экономики. Это должно позволить субсидировать бизнес, потому что государство фактически берет на себя часть кредитной нагрузки предпринимателей.

"Это очень важно, потому что кредитные условия в нашем отечественном банковском секторе, надо признать, были и до кризиса весьма нелегкие для реализации экономической политики в реальном секторе. В данных условиях то, что государство субсидирует бизнес, поддержит по кредитным выплатам, является, я бы сказал, необходимой мерой.

Кроме того, думаю, с точки зрения регулирования в банковской сфере и денежно-кредитной политики крайне важным будет осуществление мер по стабильности на валютном рынке. Если не будет сохранена стабильность на валютном рынке, реализация всех запланированных мероприятий будет подвержена серьезному риску. Дело в том, что валютный рынок в стране очень серьезно связан с основными макроэкономическими индикаторами, с инфляцией, с ростом экономики в целом.

Не надо забывать, что нам крайне требуется наращивание инвестиций. Без устойчивого прироста инвестиций поддержать в данных условиях устойчивость национальной экономики будет сложно, а прирост инвестиций в данных условиях должен, в первую очередь, опираться на опережающий рост кредитования. Но при наращивании денежной массы, ее прирост, безусловно, должен сопровождаться ее адекватным управлением, в противном случае эта денежная масса может просто перетечь на валютный рынок и привести к крайне негативным последствиям с точки зрения стабильности на этом рынке. Ожидаю, что в тех решениях, которые мы увидим, этот блок вопросов найдет свое отражение. Не исключаю более активной политики валютных ограничений", - отметил наш собеседник.

Эльшад Мамедов привлек особое внимание к наблюдающемуся усилению роли государства в экономике. Приветствуя эту тенденцию, экономист подчеркнул, что в данных условиях полагаться исключительно на рыночную самоорганизацию экономики является крайне неблагоприятным вариантом развития событий. Те национальные экономики, где будет реализовываться политика более активного участия государства, выйдут из нынешнего кризиса в более конкурентоспособном формате, считает Мамедов.

"Я думаю, что в Азербайджане мы в ближайшее время станем свидетелями более активного участия государства в экономике, в первую очередь, через призму стратегического планирования экономического развития", - сказал профессор UNEC.

Лейла Таривердиева