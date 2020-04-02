Карантин - это не каникулы или выходные, нужно понимать всю серьезность ситуации!

Короновирус шагает по странам мира, вносит свои коррективы в нашу жизнь и деятельность. Всем нам необходимо, прежде всего, спасти себя и своих родных, близких, выполняя рекомендации врачей и не пренебрегая мерами, которые вводят правительства.

Об этом сказала Day.Az директор молдавского представительства Бакинского международного центра мультикультурализма, известный правовед Аурелия Григориу.

Как отметила наша собеседница, прежде всего, следует сидеть дома и не нарушать рекомендации по соблюдению карантина. Карантин вводится не для того, чтобы вы не заболели. Скорее всего, заболеете и выздоровеете, но это произойдет не сейчас и не через месяц или два, а тогда, когда спадет пик и заболевшие "не снесут потоком" медицинские учреждения, заметила Григориу.

Смысл карантина, по ее словам, состоит в том, чтобы оттянуть этот период. Оставаясь дома, вы спасаете чьи-то жизни. Оставаясь дома, вы спасаете людей, считает молдавский правовед, советуя объяснить своим детям и друзьям, что карантин - это не каникулы, выходные или пикник. Это строгое соблюдение рекомендаций, и относиться к соблюдению его правил нужно очень серьезно.

"Думаю, не следует повторять простые истины о том, что необходимо тщательно мыть руки, использовать спирто-дезинфицирующие средства, носить маски и резиновые перчатки. По возможности не выходите из дома, не ходите в гости, не принимайте гостей у себя. Общайтесь дистанционно, используя телефоны, интернет. Берегите себя и своих близких, ваша жизнь и здоровье в ваших руках. Оставайтесь дома и будьте здоровы. Это поможет спастись и выжить не только вам, но и вашим близким, родителям, друзьям.

Сегодня, в день своего рождения, я хочу обратиться к своим друзьям, а том числе в Азербайджане. Конечно, многие задаются вопросом, что будет с их работой и как кризис повлияет на нашу жизнь. Прежде всего, постарайтесь не паниковать, успокоиться и первое время просто хорошенько отдохнуть и набраться сил. Оглядитесь вокруг себя и попытайтесь воспользоваться периодом перемен. Поговорим об этом позже, если есть желание. А сейчас желаю всем вам здоровья", - сказала Аурелия Григориу.

Лейла Таривердиева