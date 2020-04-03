Президент Ильхам Алиев: Дорога Баку-Сумгайыт и все развязки должны быть сданы в эксплуатацию в течение примерно двух, максимум трех месяцев

Дорога Баку-Сумгайыт и все развязки должны быть сданы в эксплуатацию в намеченный срок, то есть в течение примерно двух, максимум трех месяцев.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время ознакомления с работами, проведенными в рамках расширения дороги Баку-Сумгайыт

"В последние годы в Баку реализовано много дорожно-транспортных проектов. Если бы эти проекты не были реализованы, то сегодня в Баку невозможно было бы передвигаться из-за пробок. Десятки мостов, дорожных развязок, прокладка новых дорог, расширение действующих дорог, стандарты, предусмотренные в их строительстве. Неслучайно Давосский всемирный экономический форум дает самую высокую оценку качеству дорожного хозяйства в Азербайджане, мы занимаем 30-е место в мире по качеству дорог. Но население растет, повышается активность. Хотя сегодня, в период коронавируса, экономическая активность понизилась, это, однако, временная проблема. По окончании борьбы с этим заболеванием экономическая активность восстановится", - сказал глава государства.

По его словам, учитывая то, что дорога Баку-Сумгайыт уже не справляется с существующим движением транспорта, которое приобрело очень интенсивный характер, расширение дороги, конечно, было необходимым.

"Потому что сейчас Баку и Сумгайыт как бы соединились, многие работают в Баку, а живут в Сумгайыте и наоборот. Поэтому, учитывая стратегический характер данной дороги, - одновременно это - дорога, ведущая в северном направлении, - мы реализуем этот проект. Конечно, в техническом отношении это не простой проект, так как предусмотрены многочисленные переселения, строительство новых мостов, перенесение некоторых объектов", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что реализация данного транспортного проекта предусмотрена и в Государственной инвестиционной программе.

"Поэтому будут предприняты дополнительные шаги по строительству пешеходных переходов, - в последние годы в этом направлении также проделана большая работа, что имеет огромное значение для безопасности граждан, - модернизации дорожной инфраструктуры, уменьшению и устранению пробок. Конечно, Азеравтойол, Бакинское транспортное агентство, другие структуры, занимающиеся транспортом, должны координированно проводить всю эту работу, связанную как с расширением, так и с качеством дорог. В то же время в результате применения регулирующих правил на дорогах предусматривается также создание "зеленых коридоров", и работа в этом направлении уже ведется. Поэтому необходимо продолжать эту работу. Дорога и все развязки должны быть сданы в эксплуатацию в намеченный срок, то есть в течение примерно двух, максимум трех месяцев. Это принесет людям удобство, и позволит избежать пробок на этой дороге", - сказал Президент Ильхам Алиев.