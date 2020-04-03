https://news.day.az/politics/1219533.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по расширению дороги Баку-Сумгайыт и принял участие в открытии пешеходного перехода на пересечении Московского проспекта и улицы 20 Января - ФОТО
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по расширению дороги Баку-Сумгайыт и принял участие в открытии пешеходного перехода на пересечении Московского проспекта и улицы 20 Января - ФОТО
3 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работой, проделанной в рамках расширения дороги Баку-Сумгайыт.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства также принял участие в открытии надземного пешеходного перехода на пересечении Московского проспекта и улицы 20 Января.
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