Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по расширению дороги Баку-Сумгайыт и принял участие в открытии пешеходного перехода на пересечении Московского проспекта и улицы 20 Января

3 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работой, проделанной в рамках расширения дороги Баку-Сумгайыт.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства также принял участие в открытии надземного пешеходного перехода на пересечении Московского проспекта и улицы 20 Января.

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