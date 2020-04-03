Азербайджанцам надо следовать рекомендациям правительства, чтобы победить эпидемию - российский эксперт

Азербайджанцам надо проявлять сознательность и следовать рекомендациям правительства, чтобы победить пандемию коронавируса.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития, российский политолог Андрей Иванов.

Он отметил, что надо неукоснительно следовать требованиям, которые предписаны органами власти: "Необходимо строго соблюдать все рекомендации, которые дают врачи. То есть постоянно мыть руки, носить маски, ограничить контакты, соблюдать дистанцию и так далее. Если сознательности не будет, то заболевание будет распространяться. Поэтому советую всем людям с большой ответственностью и сознательностью отнестись к ситуации".

По его словам, меры, предпринятые в Азербайджане, совершенно адекватны обстановке: "Человечество за последнюю тысячу лет не придумало никакого другого более эффективного способа, чем строгий карантин. Азербайджан, наряду с инновационными решениями, использует один из самых эффективных опытов предыдущих поколений".

Эксперт считает, что мир в контексте нынешних событий уже не будет прежним и выделил несколько тенденций. Первая - усиление роли национальных государств. Мы увидели, что наднациональные структуры, включая Евросоюз, неэффективны. Противостоять эпидемии можно только в рамках границ государств. Вторая тенденция - внедрение новых технологий коммуникации. Человечество давно стоит на пороге перехода к шестому технологическому укладу, к которой пандемия только подтолкнула".

По его мнению, угроза действительно серьезная, но человечество в целом победит пандемию: "Осложнение от коронавируса очень тяжелое, так как человек может потерять на время способность дышать, легкие приходится продувать искусственно. Значит, нужны специальные аппараты вентиляции легких, они дорогие и их не так просто производить. Коронавирус, конечно, не чума. Но главная опасность именно в стремительном росте числа заболевающих. Никакая система здравоохранения не может справиться именно с быстрым ростом числа заболевших. Невозможно единовременно лечить половину страны, это не под силу абсолютно никому. Именно поэтому вводятся такие жесткие ограничительные меры, потому что если ситуацию пустить на самотек, то последствия могут быть самыми непредсказуемыми".

Пандемия, согласно его словам, поменяет мировых лидеров местами: "И дело не только в финансах. Весь мир увидел, что развитые демократии Запада не могут справиться с напастью эффективно. Наоборот, пандемию смог остановить Китай, социальная организация которой сильно отличается от западной. Более того, люди увидели, что социалистическая и вроде бы бедная Куба помогает Италии, когда этого не могут сделать партнеры по Евросоюзу. А все потому, что на Кубе вкладывались не в увеличение потребления, а в развитие медицины, укрепление здоровья граждан. В сознании всего человечества происходит перелом по поводу того, как надо развиваться. Скажем, приходит осознание, что обеспечение национальной безопасности - это не столько вложения в армию, сколько в медицину и образование".

Касаясь работы на удаленной основе, политолог сказал, что работа на "удаленке" имеет два аспекта: "С одной стороны, тратить время на дорогу до работы во многих профессиях бессмысленно. Фактически офисы многих компаний существуют только для того, чтобы начальники могли упиваться своей властью над сотрудниками, а сотрудники бы видели "успех" начальников и стремились к нему. Работа на "удаленке" наглядно покажет, кто действительно квалифицированный работник, а кто лишь имитировал в офисе бурную деятельность. С другой стороны, работа из дома не лимитирует строго рабочее время. И работа фактически пришла туда, где раньше человек отдыхал, проводил время с семьей. То есть она входит в личное пространство и личную жизнь. К тому же, можно ожидать, что зарплаты снизятся, а количество работы увеличится, то есть мы перейдем к системе сверхэксплуатации. И эта проблема актуальна для всего мира".

Далее он добавил, что всем сейчас стоит приготовиться к тяжелым временам: "Придется перестраивать систему ценностей. Изменится общение между людьми, экономика, система образования. Старые отрасли будут отмирать, появятся новые. Всё изменится вокруг, и пандемия коронавируса - лишь катализатор давно назревших перемен".

Также Иванов отметил, что искусственный интеллект, скорее всего, будет развиваться собственным путем, независимо от пандемии: "Просто она ускорит процесс осознания обществом новой реальности, где постепенно будет стираться грань между машиной и человеком. Идеи трансгуманизма, то есть идеи переноса человека на нематериальный носитель, интеграции мозга и компьютера будут восприниматься не как что-то ужасное, а как вполне нормальная реальность. По сути мы переходим в некую "матрицу". И коронавирус просто примиряет людей с этими тенденциями".

В конце политолог заявил, что возможно глобальный кризис продлится несколько месяцев: "После кризиса возможен взрывной рост экономики после простоя, и длительная рецессия: "В любом случае, человечество войдет в зону турбулентности, когда что-либо предсказывать будет сложно. Но напомню, что историю делают массы, а будущее зависит от каждого из нас. Не стоит думать, что всё идет по чьему-то чужому плану. Каждый человек наделен свободной волей и может быть хозяином своей судьбы. Нас ждут непростые времена, но в наших силах отыскать и новые возможности".