Новобранцы Отдельной общевойсковой армии Нахчывана отправились в места прохождения службы

В Нахчыване состоялась церемония проводов новобранцев-выпускников курсов спецподготовки.

Как сообщили Day.Az в минобороны, новобранцы, призванные на действительную службу в Отдельной общевойсковой армии в январе текущего года, успешно завершив курсы по специальной подготовке, были отправлены на очередные места прохождения службы.

Молодые люди, призванные в ряды армии, с первых дней службы готовятся как профессиональные солдаты, способные решать самые сложные боевые задачи как общевойсковые, так и по специальной и физической подготовке, сообщили в ведомстве.

Выступившие после исполнения Государственного гимна Азербайджана на церемонии проводов поздравили молодых солдатов с успешным завершением курсов специальной подготовки.

Генерал-майор Теймур Эйюбов зачитал поздравление командующего Отдельной общевойсковой армией, генерал-лейтенанта Кяряма Мустафаева личному составу. Генерал-майор отметил, что проходит четыре года с Апрельских боев, которые были вписаны в историю Азербайджана золотыми буквами. В ходе этих сражений были освобождены стратегически важные высоты, территории и позиции. Победа, завоеванная в Гуннуте в 2018 году, показала всему миру мощь и возможности армии Азербайджана. Теймур Эйюбов выразил уверенность в том, что молодые солдаты достойно справятся с такой почетной задачей, как защита Родины.

После того как было зачтено поздравление, солдаты продемонстрировали свои возможности и навыки профессионального бойца. Подразделениям, получившим звание лучшего батальона, роты и взвода, были вручены временные знамена, отличившиеся военнослужащие были вознаграждены.

После исполнения марша Отдельной общевойсковой армии подразделения прошли перед трибуной торжественным маршем.