Президент Ильхам Алиев освободил от должности исполнительного директора Фонда господдержки развития СМИ

4 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Вугара Музаффар оглу Сафарли от должности исполнительного директора Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.