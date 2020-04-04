https://news.day.az/politics/1220000.html Президент Ильхам Алиев освободил от должности исполнительного директора Фонда господдержки развития СМИ
Президент Ильхам Алиев освободил от должности исполнительного директора Фонда господдержки развития СМИ
4 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Вугара Музаффар оглу Сафарли от должности исполнительного директора Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана.
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