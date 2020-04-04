Премьер-министр Азербайджана утвердил План мероприятий

Утвержден План мероприятий с целью исполнения пункта 10.2 распоряжения Президента Азербайджана № 1950 от 19 марта 2020 года "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства" подписано постановление.

Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписано премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Постановление вступает в силу со дня подписания.