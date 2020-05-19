Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном в сфере земельного кадастра

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере земельного кадастра между министерством экономики Азербайджанской Республики и министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, утвержден Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере земельного кадастра между министерством экономики Азербайджанской Республики и министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, подписанный 11 марта 2020 года в Баку.

После вступления в силу Меморандума о взаимопонимании министерство экономики Азербайджана выполнит его пункты, министерство иностранных дел Азербайджана направит правительству Туркменистана уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании.