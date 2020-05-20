Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Положение о применении закона о регистрации по месту жительства и месту нахождения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду утвердил изменения в "Положение о применении закона Азербайджана "О регистрации по месту жительства и месту пребывания"", утвержденное законом Азербайджана от восьмого декабря 1999 года № 773-IQ.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно документу, определена процедура регистрации иностранцев, пострадавших от торговли людьми. Таким образом, регистрация по месту жительства иностранцев и лиц без гражданства, считающихся пострадавшими от торговли людьми или помогающих органам уголовного преследования, будет производиться по адресу нахождения органа уголовного преследования.