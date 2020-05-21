https://news.day.az/politics/1237417.html Арестована группа должностных лиц Госпогранслужбы Азербайджана - ВИДЕО

Арестована группа должностных лиц Госпогранслужбы Азербайджана - ВИДЕО

Политика, 21 мая 2020 20:49 358
Арестована группа должностных лиц Госпогранслужбы Азербайджана

В отношении шести офицеров Государственной пограничной службы Азербайджана избрана мера пресечения в виде ареста.

Об этом говорится в совместном сообщении Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры, сообщает Day.Az.

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