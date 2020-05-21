https://news.day.az/politics/1237417.html Арестована группа должностных лиц Госпогранслужбы Азербайджана - ВИДЕО
Арестована группа должностных лиц Госпогранслужбы Азербайджана - ВИДЕО
В отношении шести офицеров Государственной пограничной службы Азербайджана избрана мера пресечения в виде ареста.
Об этом говорится в совместном сообщении Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры, сообщает Day.Az.
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