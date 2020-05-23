Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Грузии

В пятницу между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани состоялся телефонный разговор, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, передает Day.Az.

Согласно информации, стороны провели общий обмен мнениями о мерах, принятых двумя государствами для борьбы с глобальной пандемией, и подчеркнули важность международной солидарности в этом отношении.

Также в ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями о развитии двусторонних стратегических отношений, в том числе о расширении торговых и экономических отношений, а также о расширении грузоперевозок и осуществлении стратегических проектов в нынешней ситуации.

Министры также обсудили вопросы сотрудничества, в том числе в рамках международных организаций, в частности ООН и Восточного партнерства.

Главы МИД отметили прочные дружеские отношения между азербайджанским и грузинским народами, поздравив друг друга с наступающими национальными днями обоих государств.