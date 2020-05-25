Провокация Пашиняна в Шуше была направлена не только против Азербайджана, но и против России

Состоявшаяся на прошлой неделе в Шуше так называемая "инаугурация" нового лидера карабахских сепаратистов вызвала не только резко негативные эмоции и протесты со стороны Азербайджана и азербайджанской диаспоры, но и, как минимум, недоумение в России.

Об этом сказал в комментарии Day.Az известный российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов.

Дело в том, что официальной "столицей" самопровозглашенного и никем в мире не признанного образования является Ханкенди, отметил Кузнецов, и было бы вполне логично, если бы "инаугурация" прошла именно там.

"Но эта, так сказать, "церемония", завершившаяся повальной пьянкой элиты, была перенесена в Шушу - второй после Гянджи, а может быть, и первой по своей исторической значимости город Азербайджана, столицу древнего карабахского ханства, к истории которого армянская национально-религиозная традиция не имеет ни малейшего отношения. Тот факт, что последние 28 лет Шуша находится под армянской оккупацией, не означает того, что этот город перестал быть азербайджанским", - подчеркнул российский аналитик.

По его словам, ни с юридической, ни с этической точки зрения цивилизованного человечества подобное "действо" недопустимо и неприемлемо. Но надо понимать, что никем не признанная "НКР" на протяжении почти 30 лет своего существования также является образованием незаконным и нелегитимным, существующим вне международно-правового пространства и вопреки законам международного права. Поэтому ждать от него чего-то иного, кроме удовлетворения своих узконациональных эгоистических интересов, увы, не приходится. Как отметил Кузнецов, если армянские сепаратисты Карабаха позволяют себе попирать нормы международного права, то зачем им задумываться о морали и этике?

"Нет сомнения в том, что это была заранее продуманная и хорошо срежессированная провокация против, в первую очередь, азербайджанского народа, а потом уже Азербайджана как государства. За полвека оккупации - ни при Тер-Петросяне, ни при Кочаряне, ни при Саргсяне - никто в Карабахе не переходил "красную линию", разделяющую в ментальном отношении "армянское" и "азербайджанское". Но при Пашиняне случилось то, что случилось, и после этого даже у такого умеренного оптимиста и противника войны, как я, пропали всякие надежды и развеялись иллюзии", - сказал Кузнецов.

Наш собеседник также считает, что у этой провокации была и другая цель - внешняя политика России в отношении Южного Кавказа. Российский аналитик напомнил, что за последние два месяца министр иностранных дел России Сергей Лавров несколько раз самыми разными способами побуждал Пашиняна и Мнацаканяна немедленно приступить к конструктивным переговорам по нагорно-карабахскому урегулированию.

"После этой провокации Пашинян, честно глядя в глаза Лаврову, может заявить, что он не контролирует ситуацию в Карабахе (а сам он на этой пресловутой "инаугурации" был просто почетным гостем, как и многие из армянской элиты), поэтому Баку должен договариваться в новых условиях не с Ереваном, а со Степанакертом (Ханкенди - ред.), а в скором будущем - с Шушой.

Пашинян, инициировав это действо, преследовал цель снять с себя ответственность - то ли моральную, то ли юридическую, мне это не понятно, - за срыв переговоров. Мне не известно, что он там в свое время наобещал Лаврову, но теперь он с легким сердцем может совершенно спокойно отказаться от своих слов, свалив все на нового лидера карабахских сепаратистов, которого он вместо себя поставил на заклание и перед Баку, и перед Москвой. Все дипломатические усилия, предпринятые Москвой в отношении Еревана в деле побуждения его к переговорам, в один день пошли прахом. И этот факт надо всем осознавать со всей отчетливостью.

Так что, не только Азербайджан, но и Россия были мишенями Пашиняна в его провокации под названием "Инаугурация"", - заключил Олег Кузнецов.

Лейла Таривердиева