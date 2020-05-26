В американских биолабораториях в Армении тестируют новое биологическое оружие

На базе американских биолабораторий DTRA, функционирующих на территории Армении, ведется тестирование эффективности энтомологического оружия. Как передает Day.Az, об этом пишет "Правда.ру".

Энтомологическое оружие - использование насекомых для распространения инфекционных заболеваний.

То, что Агентство по снижению рисков Министерства обороны США (DTRA) активно сотрудничает с правительством Армении по "Программе снижения биологической угрозы" (BTRP), давно уже секрет Полишинеля.

Армянской стороне предлагалось содействие в разработке стратегического плана развития универсальной системы лабораторий в Армении, внедрение единой электронной интегрированной системы эпидемиологического надзора за заболеваниями (EIDSS) в министерствах и ведомствах Армении, реконструкция и модернизация шести лабораторий в области здравоохранения в соответствии с международными требованиями, обучение биоинженеров и внедрение процесса сертификации оборудования биобезопасности, предоставление лабораторных материалов, реагентов, расходных материалов, а также оборудования для работ в полевых условиях.

Более того, в этом же направлении американская сторона на базе Центра по контролю заболеваний США организовала курсы и тренинги по обучению армянских эпидемиологов и врачей.