https://news.day.az/politics/1239228.html Высочайшее здание в мире окрасилось в цвета азербайджанского флага - ФОТО - ВИДЕО
Высочайшее здание в мире, главный символ Дубая "Бурдж-Халифа" 28 мая окрасилось в цвета азербайджанского флага в связи с Днем Республики, отмечаемым в нашей стране.
Высочайшее здание в мире окрасилось в цвета азербайджанского флага - ФОТО - ВИДЕО
Высочайшее здание в мире, главный символ Дубая "Бурдж-Халифа" 28 мая окрасилось в цвета азербайджанского флага в связи с Днем Республики, отмечаемым в нашей стране.
Как передает Day.Az, кадры опубликовал в социальных сетях наш соотечественник Шамсаддин Султанов.
Напомним, что "Бурдж-Халифа" - сверхвысотное сооружение в Дубае (ОАЭ), самое высокое многоэтажное здание, единственный 828-метровый и 163-этажный небоскрёб в мире.
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