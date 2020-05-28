Высочайшее здание в мире окрасилось в цвета азербайджанского флага

Высочайшее здание в мире, главный символ Дубая "Бурдж-Халифа" 28 мая окрасилось в цвета азербайджанского флага в связи с Днем Республики, отмечаемым в нашей стране.



Как передает Day.Az, кадры опубликовал в социальных сетях наш соотечественник Шамсаддин Султанов.



Напомним, что "Бурдж-Халифа" - сверхвысотное сооружение в Дубае (ОАЭ), самое высокое многоэтажное здание, единственный 828-метровый и 163-этажный небоскрёб в мире.