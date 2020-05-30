Губернатор Астраханской области РФ Игорь Бабушкин поздравил Президента Ильхама Алиева

Губернатор Астраханской области Российской федерации Игорь Бабушкин отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Прежде всего позвольте засвидетельствовать Вам свое почтение и искренне поздравить с национальным праздником - Днем Республики!

В этот знаменательный день от всей души желаю Вам и всем жителям Азербайджана крепкого здоровья, благополучия, процветания и успехов в созидательном труде на благо Отечества!

Азербайджанская Республика всегда была и остается стратегическим партнером нашего региона. Уверен, что и в будущем совместными усилиями мы будем активно приумножать традиции взаимного уважения и доверительного сотрудничества между Астраханской областью и Азербайджаном", - говорится в поздравительном письме.