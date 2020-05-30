Глава азербайджанской диаспоры России Фазиль Курбанов поздравил Президента Ильхама Алиева

Глава азербайджанской диаспоры России, академик Фазиль Курбанов отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент!

От имени азербайджанцев России и от себя лично выражаю Вам свое глубокое почтение и поздравляю Вас с национальным праздником - Днем Республики!

День Азербайджанской Республики - один из самых важных праздников в истории азербайджанского народа, который всегда гордился своей Родиной, ее богатой историей и самобытной культурой.

Наша страна прошла большой, трудный, но достойный путь становления, развития и укрепления государственности. Создание Азербайджанской Республики продемонстрировало стремление народа к независимости и прогрессу в новых исторических условиях.

Становление современного Азербайджана, как независимого государства, государственное строительство и активные политические, социально-экономические реформы, неразрывно связаны с именем нашего общенационального лидера Гейдара Алиева. Именно он принес стабильность нашей стране в период кризисов. В результате его мудрой, взвешенной политики Азербайджан стал общепризнанным прогрессивным государством в мире.

Сегодня, благодаря Вам, как продолжателю дела великого Гейдара Алиева, Вашей дальновидной и последовательной политике, Азербайджан стабильно развивается и продолжает быть успешным, мультикультуральным государством на международной арене.

Пользуясь случаем, хочу выразить Вам глубокую признательность за постоянное внимание и заботу об азербайджанцах, живущих в России. Мы поддерживаем Вас во всем и уверены, что Азербайджан под Вашим руководством, добьется новых успехов на пути укрепления независимости и всестороннего развития, достигнет всех намеченных целей и навсегда восстановит свою территориальную целостность!

Еще раз поздравляю Вас с праздником! Желаю Вам и всему азербайджанскому народу крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и согласия!", - говорится в поздравительном письме.