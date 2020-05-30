Закир Гасанов: Враждебные кампании против Азербайджанской Армии не достигают цели

Кампании, проводимые противником и его сподвижниками против нашей армии, не дают и не дадут никаких результатов.

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны, об этом 30 мая в ходе служебного совещания с руководящим составом азербайджанской армии на Центральном командном пункте сказал министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.

Министр обороны отметил, что придание особого значения Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в своем недавнем выступлении вопросу армейского строительства и констатация готовности нашей армии выполнять любые задачи, является наивысшей оценкой боеспособности азербайджанских вооруженных сил. Такая оценка еще больше улучшила морально-психологическое состояние и повысила боевой дух личного состава.

Министр заявил, что эти слова Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами являются приказом для командного состава армии, и личный состав должен быть готов повсеместно наносить сокрушительные удары по противнику с целью освобождения наших земель. Противник должен сознавать, что шаги, которые мы предпримем на этот раз, будут отличаться от апрельских событий 2016-го года, а удары, которые будут нанесены, приведут к его политическому, экономическому и военному краху в целом.

Высоко оценив итоги недавно завершившихся широкомасштабных оперативно-тактических учений, министр обороны отметил, что основное внимание было уделено повышению уровня профессионализма личного состава и органов военного управления, а также практическому применению боевой техники и других военных средств. Он подчеркнул, что войска полностью достигли поставленных задач, а личный состав накопил практический опыт и навыки ведения боевых действий, а также продемонстрировал высокие способности в полевых условиях.

Генерал-полковник Закир Гасанов поручил еще больше повысить качество интенсивных занятий с личным составом по боевой подготовке, практической стрельбе и управлению различной боевой техникой в учебных центрах и на полигонах.

Отметив, что одним из залогов успеха армии Азербайджана является высокая идеологическая и морально-психологическая подготовка личного состава, министр обороны особо подчеркнул важность дальнейшего расширения деятельности в этом направлении и повышения ее эффективности в соответствии с рекомендациями Верховного Главнокомандующего.

"Положительным результатом идеологической работы, проводимой с личным составом, является то, что кампании, проводимые противником и поддерживающими его силами против нашей армии, не дают и не дадут никаких результатов. Мы уверены, что благодаря поддержке господина Президента и государства, усилиями патриотических сил будут выявлены враждебные намерения в отношении азербайджанского солдата, и те, кто принимают участие в этих акциях, будут привлечены к ответственности в рамках закона", - сказал Закир Гасанов.

Министр обороны отметил, что в результате успешной внешней политики Президента Азербайджана сегодня военно-технический потенциал азербайджанской армии значительно возрос. Регулярное оснащение наших подразделений современными вооружениями и военной техникой, произведенной в Турции, Франции, Испании, Италии, Израиле, России, Белоруссии и других странах с развитой военной промышленностью, демонстрирует значительное превосходство нашей армии над противником в плане материально-технического обеспечения.

Министр дал конкретные поручения должностным лицам по продолжению активной разведки в глубине обороны противника с использованием современной техники, улучшению условий несения боевого дежурства, обеспечению безопасности личного состава, повышению уровня боевой и мобилизационной готовности, медицинскому обеспечению военнослужащих и ряду других вопросов.