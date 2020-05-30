В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

Директор представительства Бакинского международного центра мультикультурализма в Государстве Израиль, глава неправительственной организации "Международные проекты для общества" Арье Гут направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Глубокоуважаемый господин Президент.

Примите мои наилучшие пожелания и искренние поздравления по случаю 102-й годовщины создания Азербайджанской Демократической Республики - Дня Республики. Это исторический факт, что Азербайджан является одной из стран, которая еще 102 года назад не только провозгласила самые высокие демократические ценности, но и обеспечила их в своей практической деятельности.

Азербайджанская Демократическая Республика как первая парламентская республика в истории Азербайджана была первой моделью светского демократического государства, основанной на верховенстве права на всем Ближнем Востоке, включая тюрко-мусульманский мир. Сегодняшняя Азербайджанская Республика, является достойным преемником Азербайджанской Демократической Республики.

Сегодня в этом жестоком мире, где полыхают как межнациональные, так и межрегиональные конфликты, Азербайджан является островком стабильности, благополучия, толерантности и совместного мирного проживания всех конфессий.

С удовольствием хочу отметить, Государство Израиль высоко ценит внимательное и теплое отношение Азербайджана и лично Ваше, господин Президент особое отношение, как ко всем проживающим общинам в Азербайджане, так и к еврейской общине, которое не имеет прецедентов в мире. Вы заслужили уважение большой части израильского общества за Вашу приверженность светскому государству, мультикультурализму и толерантности, за уважительное отношение ко всем конфессиям и народам, проживающим в Азербайджане.

Уважаемый господин Президент, искренне, от всей души желаю Вам и Вашей замечательной семье крепкого здоровья, счастья, благополучия, больших успехов в Вашей деятельности, а братскому народу Азербайджана - мира и процветания", - говорится в поздравительном письме.

ХХХ

Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои самые искренние поздравления с Днем независимости Азербайджанской Республики.

Под Вашим руководством Азербайджанское государство процветает. Уверен будущее Азербайджана превосходно.

Желаю Вам крепкого здоровья, мира и семейного благополучия, процветания на благо народа.

Да здравствует Азербайджанская Республика и Ваш славный народ", - говорится в поздравительном письме.

ХХХ

Президент Итальяно-Азербайджанской торговой палаты (İTAZERCOM) Мануэла Тральди направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство!

От имени Итальяно-Азербайджанской торговой палаты передаю Вам и Первому вице-президенту Мехрибан ханым, Вашей семье и всему народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю Вашего национального праздника - Дня Республики.

Создание Азербайджанской Демократической Республики заложило основу важного примера толерантности и мультикультурализма, составляющего самые высокие ценности и принципы современного Азербайджана, которые продолжаются по сей день.

Как официальная двусторонняя бизнес-организация, мы с гордостью одобряем прошлые и будущие достижения Азербайджана.

Мы также рады принимать участие в дружественных отношениях между Азербайджаном и Италией. Все помнят позитивный резонанс Вашего успешного государственного визита в Рим 20-21 февраля прошлого года. Возникшие далее неожиданные трудности создали возможность для дальнейшего укрепления отношений между нашими странами. Искренняя и широкая демонстрация беспокойства и любви азербайджанского народа относительно ситуации в Италии очень важна и высоко оценивается нами.

Мы благодарны за поддержку и вклад Вашего государства под Вашим мудрым руководством в организацию и упрощение международной торговли. Верю, что экономические связи между итальянскими и азербайджанскими предпринимателями будут и дальше развиваться в интересах обеих стран.

Уважаемый господин Президент, прошу принять мои самые высокие заверения", - говорится в поздравительном письме.

ХХХ

Генеральный директор Международного Центра научной и технической информации Евгений Угринович направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Глубокоуважаемый господин Президент!

От имени Комитета полномочных представителей 22-х государств-членов Международной межправительственной организации - Международного центра научной и технической информации и Дирекции МЦНТИ просим принять самые сердечные поздравления с Национальным праздником Азербайджана - Днем Республики.

Примите также наши самые теплые пожелания процветания Вашей прекрасной стране и дальнейших высоких достижений ученым Азербайджана, ярко и достойно представляющих свою страну на международной арене", - говорится в поздравительном письме.

ХХХ

Президент IFSPD Бисерка Евтимиевич, исполнительный директор IFSPD Эсма Сирбубало направили Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство!

От имени Международного фонда за устойчивый мир и развитие (IFSPD), организации, членами которых являются известные представители интеллигенции, ученые и дипломаты из 40 стран мира, и в которой Азербайджанская Республика, является одной из стран-учредительниц, примите наши сердечные поздравления с вашим главным национальным праздником - Национальным днем Азербайджанской Республики.

Ровно 102 года назад, 28 мая 1918 года, была создана Азербайджанская Демократическая Республика, первая парламентская республика на Востоке и во всем мусульманском мире. Независимость, которую Азербайджан восстановил в конце 20 века, создала новые возможности для дальнейшего демократического и экономического развития Вашей страны во благо всех граждан.

От имени руководства и всех членов IFSPD, выражаем Вам наши искренние пожелания успеха, мира, благополучия и экономического развития.

Примите уверения в нашем самом высоком уважении", - говорится в поздравительном письме.

ХХХ

Депутат Сейма Литвы, сопредседатель межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Романс Наудинс направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство!

От имени межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Сейма Латвии и от себя лично рада передать Вам и Вашему народу самые искренние поздравления.

Желаю Вам неиссякаемой энергии и мудрости в Вашей высшей государственной деятельности во имя прогресса и процветания, защиты интересов Вашей страны, народу Азербайджана - единства, здоровья и мира", - говорится в поздравительном письме.

ХХХ

Председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Многоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Позвольте искренне поздравить Вас с государственным праздником - Днем Республики. Примите мои самые наилучшие пожелания успехов в высоких государственных делах и свершениях на благо всестороннего развития и процветания Азербайджана и чистого мирного неба", - говорится в поздравительном письме.