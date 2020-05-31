Американские конгрессмены выступили с заявлением по случаю Дня Республики Азербайджан

27 и 28 мая в Конгрессе США члены Рабочей группы по Азербайджану, член Комитета по ассигнованиям Конгресса и Хельсинкской комиссии, конгрессмен Роберт Адерхолт и член Комитета по внешним вопросам Конгресса Стив Шабот, выступив с заявлениями в Конгрессе, адресовали поздравление по случаю Дня Республики Азербайджан, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу посольства Азербайджана в США.

Так, конгрессмен Роберт Адерхолт (республиканец от штата Алабама) в своем заявлении отметил, что Азербайджан отмечает 102-ю годовщину независимости и демократии. 28 мая 1918 года Азербайджан стал первым светским демократическим государством на мусульманском Востоке. Несмотря на то, что Азербайджан в 1920 году присоединился к Советскому Союзу, он восстановил свою независимость спустя 70 лет в 1991 году.

В заявлении подчеркиваются прочные связи Азербайджана с Израилем и его ключевая роль в энергетической безопасности и региональной стабильности. Говорится, что Азербайджан, большинство населения которого мусульмане, является домом для еврейской общины, которая живет благополучно и в безопасности, и про крепкие двусторонние отношения. Кроме того, отмечая усилия Азербайджана в Южном газовом коридоре, который уменьшит зависимость от российской нефти, подчеркивается приверженность страны защите глобальной энергетической безопасности.

Согласно сообщению, Азербайджан - решительный союзник США, обеспечивающий значительный транзит для сил США и НАТО, сражавшийся вместе с американскими войсками в Афганистане, который вносит вклад в безопасность на Балканах и в Ираке, а также поддерживает миротворческие операции ООН и НАТО. Сообщается, что Азербайджан привержен глобальным усилиям по предотвращению распространения оружия массового уничтожения и является членом ОБСЕ.

В завершении заявления подчеркивается, что Азербайджан является важным партнером США в стратегически важном регионе мира.

С текстом заявления на английском языке можно ознакомиться на интернет-странице Конгресса: https://www.congress.gov/116/crec/2020/05/27/modified/CREC-2020-05-27-pt1-PgE489-4.htm.

Конгрессмен Стив Шабот (республиканец от штата Огайо) в свою очередь называет Азербайджан важным партнером в регионе и доводит до внимания, что наша страна сохраняет свою традицию независимого государства. Он подчеркивает, что когда Азербайджан, объявив о своей независимости в 1918 году, установил первую светскую парламентскую демократию в мусульманском мире.

Говорится, что Азербайджан был одной из первых стран, предоставивших женщинам право голоса, демонстрируя возможность универсального применения демократических традиций в исламском мире. Выражаются сожаления в связи с тем, что независимость Азербайджана была прекращена в период образования СССР, и отмечается, что США признали наша страну после восстановления независимости.

Сообщается, что сегодня Азербайджан является близким партнером США и их союзников, и он принимает активное участие в усилиях США в Афганистане и глобальной борьбе с терроризмом, а также играет важную роль в энергетической безопасности Европы. Доводятся до внимания крепкая дружба Азербайджана, как мусульманской страны, с союзником США Израилем, и крепкие связи с еврейской общиной.

В завершении заявления конгрессмен Стив Шабот подчеркивает приверженность Азербайджана дружеским отношениям с США и призывает других членов Конгресса поздравить нашу страну с Днем Республики.

С текстом заявления на английском языке можно ознакомиться на интернет-странице Конгресса: https://www.congress.gov/116/crec/2020/05/28/modified/CREC-2020-05-28-pt1-PgE495-5.htm