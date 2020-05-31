Главы МИД Азербайджана и Афганистана обсудили возможность расширения торгово-экономического сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор со своим афганским коллегой Мухаммедом Ханифом Атмаром.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

Министр М.Х. Атмар высоко оценил двусторонние отношения на уровне президента Афганистана. Он с удовлетворением отметил поддержку Азербайджаном международных усилий по обеспечению безопасности в Афганистане, а также участие азербайджанских миротворцев в миссии "Решительная поддержка" и поблагодарил азербайджанскую сторону за ее вклад. Афганский министр также поздравил своего коллегу с успешным председательством Азербайджана в Движении неприсоединения.

Он отметил, что его страна заинтересована в расширении двусторонних отношений с Азербайджаном, и подчеркнул важность сотрудничества в двустороннем, трехстороннем и многостороннем форматах для развития отношений между двумя странами.

Министр Эльмар Мамедъяров, в свою очередь, отметил, что азербайджанская сторона заинтересована в развитии сотрудничества с Афганистаном как на двусторонней, так и на многосторонней платформах. Касаясь саммита "Вместе против COVID-19" под председательством Азербайджана 4 мая этого года в формате Контактной группы Движения Неприсоединения по инициативе Президента Азербайджанской Республики, министр довел внимания, что было предложено также провести специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Было отмечено, что в соответствии с установленными приоритетами и с учетом текущих проблем наше председательство продолжает проявлять усилия по укреплению солидарности в Движении Неприсоединения и повышения его авторитета.

Стороны также обменялись мнениями о существующих возможностях сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, торговой и транспортной сферах. Была отмечена стратегическая важность транспортного коридора Ляпис-Лазули и важность обсуждений на уровне соответствующих рабочих групп для укрепления сотрудничества. В то же время было отмечено, что строительство волоконно-оптической линии связи под Каспийским морем может стать новым компонентом поддержки проекта Ляпис-Лазурь.

Стороны также рассмотрели возможность расширения торгово-экономического сотрудничества, отметив, что существуют широкие возможности для обеспечения устойчивых взаимных торговых отношений.

Министры также подчеркнули важность укрепления правовой базы между двумя странами. Стороны обменялись взаимными приглашениями посетить страны после окончания глобальной пандемии.