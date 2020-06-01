Комитет по правовой политике и госстроительству парламента Азербайджана обсудит два законопроекта

Сегодня состоится заседание парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству, сообщает Day.Az со ссылкой на отдел Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по прессе и связям с общественностью.

На заседании будут рассмотрены законопроекты о поправках в Уголовно-процессуальный кодекс и закон "О Судебно-правовом совете".

Оба законопроекта, представленные Президентом Азербайджана в порядке законодательной инициативы, будут вынесены на обсуждение в первом чтении.