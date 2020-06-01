https://news.day.az/politics/1240315.html Обнародована повестка заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса
Обнародована повестка заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса
Обнародована повестка заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое пройдет второго июня.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в повестку вошли три вопроса.
Это две поправки в Кодекс об административных проступках и одна поправка в закон "Об адресной государственной социальной помощи".
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