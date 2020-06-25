https://news.day.az/politics/1247623.html Азербайджан направил помощь Афганистану для борьбы с COVID-19
Азербайджан направил помощь Афганистану для борьбы с COVID-19
В рамках борьбы с пандемией COVID-19 Азербайджанская Республика в качестве гуманитарной помощи направила медицинские принадлежности Исламской Республике Афганистан.
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в посольстве Афганистана в Азербайджане.
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