Азербайджан направил помощь Афганистану для борьбы с COVID-19

В рамках борьбы с пандемией COVID-19 Азербайджанская Республика в качестве гуманитарной помощи направила медицинские принадлежности Исламской Республике Афганистан.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в посольстве Афганистана в Азербайджане.