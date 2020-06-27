В Армении никакого развития нет и страна находится в глубоком экономическом кризисе

В последние годы Азербайджан, занимая лидирующую позицию в регионе по показателям экономического развития, продолжает укреплять позиции среди государств, отличающихся успехами, достигнутыми во многих сферах.

Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend депутат Милли Меджлиса Кямран Байрамов.

Депутат отметил, что в сфере формирования армии тоже достигнуты важные показатели и успехи: "Сегодня Азербайджан - одна из стран, обладающих самой сильной, подготовленной, способной выполнить любое задание армией не только на Южном Кавказе, но и на постсоветском пространстве".

Он подчеркнул, что благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Ильхама Алиева целенаправленное и последовательное строительство армии достигло качественно нового уровня: "Сегодня азербайджанская армия имеет высокую боеготовность, и способна выполнить любую поставленную задачу. Наша армия оснащена самой современной техникой и вооружением, активно развивается оборонная промышленность страны. В Азербайджане производится свыше 1300 наименований продукции военного назначения".

Депутат добавил, что, обладая высокой морально-психологической подготовкой, азербайджанская армия за короткое время способна полностью освободить оккупированные территории, что открыто признают в международных кругах, в том числе, в самой Армении. Вместе с тем стране-оккупанту и мировому сообществу хорошо известно, что для освобождения оккупированных территорий Азербайджан может в любое время начать военные операции, и оперативно очистить территории от врага".

В заключение Байрамов добавил, что сегодня в Армении нет никакого развития и страна находится в глубоком экономическом кризисе: "Это серьезно отражается на ее армии. Оснащение военных сил на очень низком уровне, военнослужащие уклоняются от службы, в армии царят коррупция и взяточничество. В то же время в личном составе армянской армии также назрели серьезные проблемы".